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Arda Güler'in Gavi'den ne eksiği var

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 22:14
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İspanya takımında Gavi oynuyor. Arda ise Milli takımda kulübede

Arda Güler'in Gavi'den ne eksiği var
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İspanya'nın Kosta Rika maçını izledim. İspanya takımında Gavi oynuyor. Dünya Kupası'nda İspanya forması giyen en genç futbolcu olmuş. 18 yaş 100 günle.
Bir de gol attı üstelik.
Barcelona'da forma giyen Gavi, ayrıca Dünya Kupası'nda gol atan en genç İspanyol oyuncu olarak da kayıtlara geçmiş.
Bir şey daha söyleyeyim. İlk A Milli olması 2021. Yani yaşı 17.
Bizim de genç bir yeteneğimiz var; Arda Güler. 17'sinde. 18'ine yaklaşıyor.
Ama nedense Gavi'ye verilen şansı biz ona vermiyoruz.
Gavi Barcelona'da oynuyor. Bizim Arda Fenerbahçe'de formayı zor görüyor.
Gavi milli takımda. Bizim Arda son hazırlık maçında Gaziantep'te seyircilerin isteği ile Kunt tarafından son anlarda oyuna alınıyor.
Niye?
Sorarsan Jesus'a... Daha çok genç. Hazır değil.
Sorarsan Kuntz'a... Zamanı var. Şimdi sırası değil.
Neden neden neden!
Çocuk yetenekli. Top ayağına yakışıyor. Bırakın izleyelim. Zaten rüzgar gibi gelip geçecek gözlerimizin önünden. Neden mahrum ediyorsunuz ki.
Neden bizim bir yeteneğimizi saklıyorsunuz, ne istiyorsunuz.
Gavi oynuyor da Arda neden oynayamıyor.
Ben izledim. Gavi yetenekli. Ama Arda bence daha yetenekli.
Yapmayın, etmeyin. El alemin çocukları tarihe geçiyor. Bizim çocukları bundan mahrum bırakmayın.
Ben inanıyorum ki Arda'nın eksiği yok fazlası var.
Bırakın çocuğu, hakkını verin ve oynatın.

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