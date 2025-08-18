İspanya ticaret açığında rekor kırıldı

İspanya’nın dış ticaret dengesi, Haziran 2025’te dramatik bir bozulma yaşadı. Ticaret açığı geçen yılın aynı ayında 710 milyon avro seviyesindeyken bu yıl 3,59 milyar avroya yükseldi. Resmî veriler, ithalatın güçlü bir ivme kazandığını, buna karşın ihracat artışının sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.

İTHALATTA YÜZDE 10,9 ARTIŞ

Ülkenin toplam ithalatı Haziran ayında yıllık bazda yüzde 10,9 artarak 37,4 milyar avroya ulaştı. En dikkat çekici artış, sermaye mallarında yüzde 16,4, kimyasal ürünlerde ise yüzde 21,7 oldu. Kimyasal ürünler içinde özellikle ilaç alımlarında yüzde 55,4’lük büyük bir sıçrama kaydedildi. Ayrıca hammadde ithalatı yüzde 20,2, otomotiv ürünleri yüzde 11,4, dayanıklı tüketim malları yüzde 10,6 ve imalat sanayi tüketim ürünleri yüzde 13,5 arttı.

EN ÇOK İTHAL MAL HANGİ ÜLKEDEN GELDİ?

İthalat artışı ülke bazında da dikkat çekti. Avrupa Birliği’nden yapılan alımlar yüzde 12,5 artarken, ABD’den yüzde 21,5, Çin’den ise yüzde 27,4 oranında yükseliş kaydedildi. Çin’den gelen mallardaki artış, özellikle sermaye ve tüketim malları kategorilerinde yoğunlaştı.

İHRACATTA SINIRLI YÜKSELİŞ

İspanya’nın ihracatı ise aynı dönemde yüzde 2,4 artış göstererek 33,8 milyar avroya çıktı. En güçlü artışlar imalat sanayi tüketim ürünlerinde yüzde 11,2, gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 9,1, hammadde ihracatında yüzde 7,2 ve dayanıklı tüketim mallarında yüzde 7 oldu. Ancak enerji ihracatı yüzde 21,5 oranında geriledi. Bu düşüşün en belirgin nedeni, doğal gaz satışlarının yüzde 49,3 oranında azalması olarak kayda geçti.

TÜRKİYE’YE İHRACAT ARTTI

İspanya’nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Birleşik Krallık’a yönelik sevkiyatlar yüzde 27,3 artışla öne çıktı. Türkiye’ye yapılan ihracat da yüzde 21,2 oranında yükseldi. Ayrıca İsviçre’ye yüzde 7,1, Fransa’ya yüzde 6,5 ve Portekiz’e yüzde 5,7 artış kaydedildi. Buna karşın Almanya’ya yapılan ihracat yüzde 3,1, İtalya’ya yüzde 5,9 ve ABD’ye yüzde 6,4 azaldı.

DENGEDEKİ BOZULMA DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlar, ithalattaki hızlı yükselişe rağmen ihracatın düşük tempolu artış göstermesinin ticaret dengesinde ciddi bir bozulmaya yol açtığını vurguluyor. Özellikle enerji ihracatındaki keskin düşüşün, açığın genişlemesinde belirleyici olduğu belirtiliyor. İspanya’nın önümüzdeki dönemde enerji piyasalarındaki gelişmelere ve dış talepteki eğilimlere bağlı olarak dış ticaret açığının seyrinin netleşmesi bekleniyor.