İspanya turizm rekorunu kırdı

Kaynak: Haber Merkezi
İspanya turizm rekorunu kırdı

İspanya, 2025 Mart ayında 6.6 milyon turist ağırlayarak aynı ay için tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

İspanya, 2025 yılının mart ayında yaklaşık 6.6 milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırlayarak yeni bir rekora imza attı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 artış anlamına geliyor. En fazla turist gönderen ülke Birleşik Krallık oldu; 1.2 milyon ziyaretçiyle yüzde 3.6’lık bir artış kaydedildi. Buna karşın Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 1.4 azalarak 896 bin 441'e, Fransa’dan gelenler ise yüzde 3.5 düşüşle 763 bin 153’e geriledi.

Turistlerin büyük bölümü İspanya’da dört ila yedi gece konakladı. Bu gruptaki kişi sayısı 3.3 milyona yaklaşarak yıllık bazda yüzde 3.2 arttı. Günübirlik ziyaretçilerde yüzde 8’lik artış yaşanırken, 15 geceden fazla kalan turistlerde yüzde 1.6’lık düşüş dikkat çekti.

En çok turist çeken bölgeler arasında ilk sırayı yüzde 23.6 payla Kanarya Adaları aldı. Onu yüzde 20.8 ile Katalonya ve yüzde 16 ile Endülüs izledi. 2025’in ilk üç ayında İspanya’yı ziyaret eden toplam turist sayısı yüzde 5.7 artışla yaklaşık 17.1 milyona ulaştı.

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