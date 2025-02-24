İspanya, Ukrayna’ya 1 milyar avro yardımda bulunacak

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yıl dönümünde, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen "Ukrayna'yı Destekleyin" oturumunda konuşan Sanchez, İspanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği yineleyerek, bu yıl içinde 1 milyar avro tutarında askeri yardım yapacaklarını açıkladı.

Toplantıya katılan dünya liderleriyle birlikte Ukrayna'nın tam egemenliğine olan bağlılıklarını vurgulayan Sanchez, "Ukrayna'nın geleceğine yalnızca Ukrayna karar verebilir. Adil ve kalıcı bir barış sağlanmalıdır ve bu ancak Ukrayna'nın müzakere masasında yer almasıyla mümkün olacaktır. Sürdürülebilir bir barış, Avrupa'nın da müzakerelere dahil olmasıyla gerçekleşebilir" şeklinde konuştu.

Sanchez, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine de güçlü bir destek vereceklerini belirterek, "İspanya, Ukrayna'nın AB'ye katılma arzusunu tam anlamıyla desteklemektedir. Bu, sadece Ukrayna'nın değil, tüm Avrupa'nın çıkarına olacaktır" dedi.

Başbakan Sanchez, ABD ile Rusya arasında gerçekleşen müzakerelerin, savaşın sonlanması adına yalnızca ateşkese dönüşme riski taşıdığını da ifade etti.

Sanchez, "Savaşın sona ermesi, sadece ateşkese dönüşmekle kalmamalı, aynı zamanda kalıcı bir barışa dönüşmelidir. Bu bağlamda Avrupa'nın müzakerelerde yer alması çok önemlidir" diyerek barış sürecine dair düşüncelerini paylaştı.

Sanchez'in verdiği 1 milyar avro yardım sözü, Ukrayna'nın askeri gücüne ciddi bir katkı sağlamayı amaçladı.