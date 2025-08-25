İspanya üretici fiyat endeksinde artış yaşandı

İspanya’da üretici fiyat endeksi (ÜFE), temmuz 2025’te yıllık bazda %0,3 artış göstererek haziran ayındaki %0,8’lik yükselişe kıyasla önemli bir yavaşlama kaydetti. Ülkenin sanayi sektörü, enerji fiyatlarındaki ılımlı artış ve tüketim mallarındaki devam eden deflasyonun etkisiyle daha düşük bir enflasyon baskısı altında. İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, bu yavaşlama, Avrupa genelinde ekonomik toparlanma çabaları sürerken dikkat çekiyor.

ENERJİ FİYATLARI YAVAŞLAMANIN LOKOMOTİFİ

Temmuzda enerji fiyatlarındaki artışın hız kesmesi, üretici enflasyonunun gerilemesinde en büyük etken oldu. Enerji fiyatları, haziranda %4 artarken, temmuzda bu oran %1,5’e geriledi. Bu durum, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaların İspanya sanayisi üzerindeki etkisinin azaldığını gösteriyor. Öte yandan, tüketim mallarında devam eden deflasyonist baskılar da enflasyonun düşük seyretmesine katkı sağladı.

Dayanıksız tüketim mallarında fiyatlar %1,5, dayanıklı tüketim mallarında ise %1,3 oranında düştü. Ara mallarda da %0,8’lik bir fiyat gerilemesi gözlendi.

DAYANIKLI MALLAR VE SERMAYE ÜRÜNLERİNDE ARTIŞ

Enerji ve tüketim mallarındaki yavaşlamaya rağmen, dayanıklı tüketim malları ve sermaye malları üretici fiyatlarında artış görüldü. Dayanıklı tüketim mallarında fiyatlar %1,7, sermaye mallarında ise %1,8 oranında yükseldi. Bu artışlar, özellikle teknoloji ve otomotiv sektörlerindeki talebin devam ettiğini işaret ediyor. Ancak, enerji hariç üretici fiyat endeksi %0,5 düşüş göstererek hazirandaki %0,7’lik gerilemeye yakın bir seyir izledi.

AYLIK BAZDA ILIMLI YÜKSELİŞ

Aylık bazda bakıldığında, üretici fiyatları temmuzda %0,8 artış gösterdi. Bu, haziran ayındaki %3,3’lük sıçramaya kıyasla daha ılımlı bir yükselişe işaret ediyor. Uzmanlar, bu yavaşlamanın, İspanya’nın sanayi üretiminde istikrarlı bir toparlanma sürecine girdiğini gösterdiğini belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası kararları ve küresel enerji fiyatlarının seyri, önümüzdeki aylarda İspanya’daki üretici enflasyonunun yönünü belirlemede kritik olacak.

EKONOMİK GÖRÜNÜM VE BEKLENTİLER

İspanya, Avrupa Birliği’nin dördüncü büyük ekonomisi olarak, üretici fiyatlarındaki bu yavaşlamayla birlikte ekonomik istikrar arayışını sürdürüyor.

Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve tüketim mallarındaki deflasyon, sanayi sektörü üzerinde baskı oluştururken, dayanıklı mallardaki talep artışı umut verici bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Analistler, ECB’nin faiz politikalarının ve küresel ekonomik gelişmelerin, İspanya’nın üretici enflasyonunda gelecek dönemde belirleyici olacağını öngörüyor.