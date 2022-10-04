4 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İspanya ve Almanya hükümetleri enerji gündemiyle yarın toplanacak

İspanya ve Almanya hükümetleri enerji gündemiyle yarın toplanacak

İspanya ve Almanya hükümetleri iki ülkenin başbakanlarının başkanlığında İspanya'nın kuzeyindeki Coruna kentinde bir araya gelerek, Avrupa'daki enerji sorununu konuşacak.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 20:24
Takip Et

İspanya ve Almanya hükümetleri enerji gündemiyle yarın toplanacak

İspanya ve Almanya hükümetleri enerji gündemiyle yarın toplanacak
+
Aa
-

İki ülkenin 9 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştireceği hükümetler arası zirveye, İspanya'dan Başbakan Pedro Sanchez ile 8 bakan, Almanya'dan Başbakan Olaf Scholz ile 7 bakan katılacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı Avrupa'daki enerji sorununun öncelikli olacağı zirvede ayrıca güvenlik, savunma, ekonomik iş birliği konularının görüşüleceği, yüksek öğrenim ve çalışma konularında ikili anlaşmalar yapılacağı bildirildi.

İspanya Başbakanı Sanchez, ağustos ayında Almanya hükümetinin olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısına davetli olarak katılmış ve mevkidaşı Scholz ile enerji kriziyle ilgili ikili görüşmeler yapmıştı.

Cezayir'den gelen gazı İspanya ve Fransa aracılığıyla Orta Avrupa'ya ulaştırmayı hedefleyen, MidCat olarak bilinen ve şu anda rafa kaldırılmış durumda olan gaz hattı projesini tekrardan hayata geçirmek isteyen İspanya ve Almanya, yenilenebilir hidrojenin taşınmasını hedefleyen bu projeyi yeniden aktif duruma getirmek istiyor.

Diğer yandan AB ülkeleri içinde tartışılan doğal gaza tavan fiyat uygulanması tartışmalarında iki ülkenin farklı görüşlerde olduğu biliniyor.

İspanya tavan fiyat belirlenmesinin "gereklilik" olduğunu savunurken, Almanya ise gaz piyasasına müdahaleye sıcak bakmıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
1
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
2
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
3
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
4
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿İşte Erdoğan’ın yapmadıkları halde ‘biz yaptık’ dediği hizmetler
5
﻿İşte Erdoğan’ın yapmadıkları halde ‘biz yaptık’ dediği hizmetler
﻿İşte Erdoğan’ın yapmadıkları halde ‘biz yaptık’ dediği hizmetler
﻿İstanbul'dan sıradan bir olay. Organ ticaretinin organizatörü Ürdünlü, alıcısı Filistinli
6
﻿İstanbul'dan sıradan bir olay. Organ ticaretinin organizatörü Ürdünlü, alıcısı Filistinli
﻿İstanbul'dan sıradan bir olay. Organ ticaretinin organizatörü Ürdünlü, alıcısı Filistinli
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
7
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
﻿AB'den İranlı yetkililere yaptırım hazırlığı
﻿AB'den İranlı yetkililere yaptırım hazırlığı
﻿AB'den İranlı yetkililere yaptırım hazırlığı
﻿İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş’un ‘TÜİK verileri araştırılsın’ önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi
﻿İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş’un ‘TÜİK verileri araştırılsın’ önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi
﻿İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş’un ‘TÜİK verileri araştırılsın’ önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi
﻿ Tartıştığı sürücüyü silahla cadde ortasında kovaladı
﻿ Tartıştığı sürücüyü silahla cadde ortasında kovaladı
﻿ Tartıştığı sürücüyü silahla cadde ortasında kovaladı
﻿O ülke Lenin’i tarihe gömdü. Son heykeli de kaldırıldı
﻿O ülke Lenin’i tarihe gömdü. Son heykeli de kaldırıldı
﻿O ülke Lenin’i tarihe gömdü. Son heykeli de kaldırıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.