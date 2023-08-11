İspanya yarı finale yükseldi

Hollanda ve İspanya'nın karşılaştığı 2023 Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında İspanyollar rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

İspanya yarı finale yükseldi

Editör: Fatma Demirkaya

Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Kadınlar Dünya Kupası’nda ilk çeyrek final karşılaşması sonuçlandı.

GALİBİYET GOLÜ UZATMALARDA GELDİ
Sky Stadyumu'nda oynanan maçta İspanya ve Hollanda karşı karşıya geldi. İspanya 81. Dakikada Caltendey’in penaltıda 1-0 öne geçerken Hollanda Van der Gragt’ın 90+1’de attığı gol ile skoru 1-1’e getirerek maçı uzatmalara götürdü. Başa baş geçen mücadelede İspanya Paralluelo Ayingono’nun 111. Dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

Salı günü TSİ 11.00'de oynanacak yarı final karşılaşmasında İspanya'nın rakibi ise henüz belli değil.

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