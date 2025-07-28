İspanya yeni VAR kuralı getiriyor: Antrenörlere itiraz hakkı tanınacak!

İspanya'da 3. Lig seviyesinde yürürlüğe girmek üzere dikkat çeken yeni bir VAR uygulaması kararı alındı.

El Partidazo'nun haberine göre; İspanya'da 3. Lig seviyesi olan 1. RFEF için düşük bütçeli VAR sistemi resmen onaylandı. Yeni sistemde teknik direktörler hakemden pozisyonun tekrar izlenmesini talep edebilecek. Doğru itirazlarda takımların hakları korunacak. Her takıma maç başına 2'şer itiraz hakkı tanınacak.

Bu sistemin aynı zamanda İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nde de uygulanması düşünülüyor.