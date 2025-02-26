İspanya’da 4-4’lük dev maç: Maçın başından sonuna kadar gol yağdı

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İspanya’da 4-4’lük dev maç: Maçın başından sonuna kadar gol yağdı

İspanya Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ve Atletico Madrid karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar gol düellosu şeklinde geçen maç Sörloth’un son dakika golü ile 4-4 sona erdi.

İspanya Kral Kupası yerel adıyla Copa Del Rey'de Barcelona ile Atletico Madrid yarı finalin ilk maçında kozlarını paylaştı.

Atletico Madrid hızlı başladığı maçta 1. ve 6. dakikalardaki gollerle 2-0'yı yakaladı. Barcelona kısa sürede toparlanarak 19. ve 21. dakikalarda üst üste goller bularak skoru eşitledi.

Oyun kontrolünü eline alan Barcelona 41. dakikada Inigo ile 3-2 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA SON BÖLÜM HAREKETLİ GEÇTİ

İkinci yarının büyük bölümü sessiz geçerken 74. dakikada Lewandowski'nin golüyle skor 4-2'ye geldi. Llorente 84. dakikada bulduğu golle Atletico Madrid'i yeniden eşleşmeye ortak etti. 90+3. dakikada uzatmanın son anlarında Alexander Sörloth skoru 4-4'e getirdi.

Mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

Finale yükselen takımın belli olacağı rövanş karşılaşması 2 Nisan günü TSİ 22:30'da oynanacak.

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