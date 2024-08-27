İspanya'da Arda Güler fırtınası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İspanya'da Arda Güler fırtınası

Real Vallodolid maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler için Marca gazetesi ilginç ifadeler kullandı.

İspanya La Liga’nın 2. Haftasında Real Madrid Pazar günü sahasında Real Vallodolid ile kozlarını paylaştı.

Santiago Bernabeu’da oynanan maçta Eflatun Beyazlılar rakibini 3-0 mağlup ederken genç yıldızımız Arda Güler’de maça ilk 11’de başladı.

68 dakika sahada kalan Arda Güler’in performansını değerlendiren İspanyol gazetesi Marca flaş sözler sarf etti.

"TÜRK MODRIC'İN ÖNÜNE GEÇTİ"

Arda Güler’in duran topları Modric’ten almasına vurgu yapan Marca,"İlk on birdeki büyük değişim. Türk, Modric’in önüne geçti. O sahadayken duran top onun malıydı. Pezzolano’nun defans sistemi tarafından sıkıştırılan Türk, dakikalar geçtikçe kendini kurtarmayı başardı. İlk yarıdaki tek parlak performansı Mbappe’yi ofsaytta yakalamaktı. Vincius’un iyi bir pasıyla 2-0’ı kaçırdı. Türk’ün ceza sahasına gelişi büyük bir meziyetti" ifadelerini kullandı.

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