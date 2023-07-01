İspanya'da Arda Güler paylaşılamıyor. Devler kapıştı

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe'de yıldızını parlatan ve gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takan Arda Güler'e büyük bir ilgi bulunuyor.

Marca'nın haberine göre, 17.5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Arda için, Barcelona ve Real Madrid yoğun mesai harcıyor.

Haberin devamında Real Madrid'in Arda Güler'i uzun süredir takip ettiği ve oyuncuyla bu yaz sözleşme imzalamak istediği kaydedildi.

Arda Güler'in büyük potansiyelini değerlendirmek isteyen Madrid ekibi, oyuncuyu takımına kazandırmak istiyor.

Madrid, takımda bulunan Jude Bellingham ve Brahim Diaz gibi oyuncular nedeniyle, Arda'yı transfer edip Fenerbahçe veya Avrupa'nın farklı bir kulübüne kiralamayı düşünüyor.

Barcelona cephesinde de Arda Güler için yoğun bir çaba sarf edildiği belirtildi.

Sportif direktör Deco, geçen günlerde Arda Güler için İstanbul'a geldi.

Ayrıca Barcelona'nın mali sorunları nedeniyle Arda'yı 2024'te transfer etmek istediği aktarıldı.

Son olarak her iki La Liga devininde Arda Güler transferinde ısrarcı olduğu yazıldı.