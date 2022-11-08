İspanya'da bar ve restoranlar enerji fiyatlarını ışıkları kapatarak protesto etti

AA - Madrid'in ünlü Mayor Meydanı'ndaki eyleme katılan restoranlar, ışıklarını 5 dakika süreyle kapatarak masalarında mum yakarak protestolarını gerçekleştirdi.

İspanya'da yiyecek ve içecek sektöründeki bar ve restoranlar, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı enerji krizinden dolayı artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarını protesto etti.

Madrid, Sevilya, Leon, Zaragoza, Granada, Cordoba, Salamanca, Alicante gibi 28 büyük şehirdeki bar ve restoranlar, doğal gaz ve elektrik faturalarındaki artışa karşı seslerini duyurabilmek için 5 dakikalık ışık kapatma eylemi yaptı.

İspanya Yiyecek-İçecek İşletmeleri Derneği Başkanı Jose Luis Yzuel, sembolik olarak yapılan eylemle ilgili basına yaptığı açıklamada, "Bu eylem, sektörün yaşadığı kırılganlık ve belirsizlik durumunu görünür kılmayı, sorunla yüzleşmenin zamanının geldiğini, işletmeleri kurtarmak için acil adımlar atılması gerektiğini ortaya koyuyor." dedi.

Normal şartlarda giderlerinin yüzde 20'sini temsil eden enerji fiyatlarındaki artışa karşı ayakta durmakta zorlandıklarını vurgulayan Yzuel, ödedikleri tarifelerin değiştirilmesini ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş için devletin kendilerine yardım etmesine yönelik 7 maddelik taleplerini hükümete ilettiklerini söyledi.

Madrid'in ünlü Mayor Meydanı'ndaki eyleme katılan restoranlar, ışıklarını 5 dakika süreyle kapatarak masalarında mum yakarak protestolarını gerçekleştirdi.

Garsonlar, kısa süreliğine de olsa müşterilere mum ışığında servis yaptı.

Mayor Meydanı'ndaki bir restoranın işletmecisi Ruben Cuentas, AA muhabirine verdiği demeçte, "Elektrik ve gaz faturalarımızda yüzde 20 ila 30'luk artışlar var. Bunu mümkün olduğu kadar müşteriye yansıtmamaya çalışıyoruz ama çok da gücümüz yok. İster istemez bizim de fiyatlarımız artıyor." şeklinde konuştu.

İspanya Yiyecek-İçecek İşletmeleri Derneği Genel Sekreteri Emilio Gallego da "Sektörün endişesi en üst düzeyde. Enerji fiyatları fırlamış durumda ve birçok işletme kapanma, birçok kişi de işsiz kalma riskiyle karşı karşıya. Sesimizi duyurmak için bugün sembolik bir eylem yaptık ve taleplerimizin kabul edilmesini, Almanya gibi İspanya hükümetinin de restoran sektörüne yardım etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İspanya'da geçen haftalarda da fırıncılar gelen yüksek elektrik faturalarına karşı benzer bir eylem yapmıştı.