İspanya’da büyük kriz! Tüm mobil şebekeler çöktü...

İspanya'da, henüz bilinmeyen bir nedenle telekomünikasyon şebekesinin çöktüğü bildirildi.

Ülkede, yaklaşık dört hafta önce geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanmıştı. Ulaşım, spor ve iletişimin felç olmuştu. İspanya'da halk krizleri yaşamaya devam ediyor.

Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil ve O2 gibi büyük şirketlerin şebekenin çökmesinden etkilendiği öğrenildi.

Aragón, Extremadura, Bask Bölgesi ve Valencia gibi bölgelerde acil durum numarası 112'ye erişim sağlanamadığı ifade edildi.

NEDENİNİN 'AĞ GÜNCELLEMELERİ' OLDUĞU SÖYLENİLDİ

Telefonica sözcüsü, “Bazı şirketlerde belirli hizmetleri etkileyen ağ güncellemeleri gerçekleştirdik. Sorunu çözmek için çalışıyoruz” dedi.

Şirket, sorunun tespit edilen bölgelerle sınırlı olduğunu belirtti. Fakat gelen kullanıcı raporları öyle söylemiyor. İletişim krizinin daha geniş çaplı olduğu gözüküyor.

DAHA ÖNCE DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANMIŞTI

Daha önce de İspanya, Portekiz ve Güney Fransa’nın bazı bölümlerini etkileyen büyük çaplı elektrik kesintileri yaşanmıştı. Avrupa'yı etkileyen büyük kriz maddi zarara da uğramıştı. Nisan ayı sonunda yaklaşık 50 milyon insanı etkileyen bu kesinti, toplu taşıma, kritik altyapı, bankamatikler ve telefon hizmetlerini adeta durdurmuştu.