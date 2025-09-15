İspanya'da da hakem tartışması: Real Madrid'den flaş karar!

Dünya devi Real Madrid, İspanyol hakemlerini FIFA'ya (Dünya Futbol Federasyonları Birliği) şikayet etmeye hazırlanıyor.

AS gazetesinden Sergio Lopez'in haberine göre, Real Madrid hakem kararlarından hata değil kasıt olduğunu düşünüyor.

"Gri" olarak nitelendirilen kararlarda hakemlerin takdir hakkını rakiplerden yana kullandığını savunan eflatun beyazlılar, ligdeki 4 maçın bunun için kanıtlamak için yeterli olduğunu belirtiyor.

FIFA'ya sunulacak dosyada raporlar, istatistiksel veriler ve videolar yer alacak.

Dosyada bu sezon Huijsen'e verilen kırmızı kart ve Arda Güler'in iptal edilen golü de bulunuyor.

Ayrıca eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu şirkete yönelik soruşturmada, şirketin Barcelona ile 2001-2018 yılları arasında çalışmasına dair davayla ilgili FIFA'ya bilgi verilecek. Negreira ve oğluyla ilişkisi olan tüm aktif hakemlerin listesi dosyaya eklenecek.

Negreira ve Barcelona, hakem kararlarını etkilemek için rüşvet verildiği iddialarını reddediyor.