İspanya’da doğum oranlarında düşüş: Nüfus artışı göçmenlere bağlı

Kaynak: AA
İspanya’da doğum oranlarında düşüş: Nüfus artışı göçmenlere bağlı

İspanya’da doğum oranları son 10 yılda yüzde 25 azaldı. İspanya İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, 2023 yılının ilk 6 ayında 156 bin 202 bebek dünyaya geldi.

Bu rakam, 2014’ün aynı dönemiyle karşılaştırıldığında doğumlarda önemli bir düşüş olduğunu gösteriyor.

Verilerde dikkat çeken bir diğer nokta ise 40 yaş altı kadınlar arasında doğum oranlarının düştüğü, ancak 40 yaş üstü kadınlarda bu oranların arttığı oldu. 2023’ün ilk yarısında, 2014’e göre 40-44 yaş grubunda doğumlar yüzde 5,4, 45-49 yaş grubunda yüzde 76,7 ve 50 yaş üstünde yüzde 137 artış gösterdi.

Uzmanlar, kadınların anne olma yaşının yükselmesini, ekonomik ve sosyal nedenlere bağlıyor. 2023’te doğan bebeklerin yüzde 40’ının annesi 35 yaş üstü.

İspanya’nın 2023 sonu itibarıyla nüfusu 48 milyon 592 bin 909’a ulaşarak, bir önceki yıla göre yüzde 1,06 artış kaydetti. Bu artışın ana nedeni ise ülkeye gelen göçmenler. Nüfusun yüzde 13,4’ünü yabancılar oluşturuyor.

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