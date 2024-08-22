İspanya’da doğum oranlarında düşüş: Nüfus artışı göçmenlere bağlı

Bu rakam, 2014’ün aynı dönemiyle karşılaştırıldığında doğumlarda önemli bir düşüş olduğunu gösteriyor.

Verilerde dikkat çeken bir diğer nokta ise 40 yaş altı kadınlar arasında doğum oranlarının düştüğü, ancak 40 yaş üstü kadınlarda bu oranların arttığı oldu. 2023’ün ilk yarısında, 2014’e göre 40-44 yaş grubunda doğumlar yüzde 5,4, 45-49 yaş grubunda yüzde 76,7 ve 50 yaş üstünde yüzde 137 artış gösterdi.

Uzmanlar, kadınların anne olma yaşının yükselmesini, ekonomik ve sosyal nedenlere bağlıyor. 2023’te doğan bebeklerin yüzde 40’ının annesi 35 yaş üstü.

İspanya’nın 2023 sonu itibarıyla nüfusu 48 milyon 592 bin 909’a ulaşarak, bir önceki yıla göre yüzde 1,06 artış kaydetti. Bu artışın ana nedeni ise ülkeye gelen göçmenler. Nüfusun yüzde 13,4’ünü yabancılar oluşturuyor.