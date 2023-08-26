İspanya'da dudaktan öpme kararı: 81 futbolcu milli takımı bıraktı

İspanya Federasyon Başkanı Luis Rubiales, milli takım oyuncusu Jenni Hermoso'yu madalya töreni sırasında dudağından öpmüş, bu hareket büyük tepki çekmişti. İspanyol Kraliyet Futbol Federasyonu’nun Rubiales’i desteklemesi sonrası 81 futbolcu milli takımı boykot etme kararına vardı.

KAYNAK: DHA
İspanya'da dudaktan öpme kararı: 81 futbolcu milli takımı bıraktı

RFEF Olağanüstü Genel Kurulu’nda dün açıklamalar yapan Federasyon Başkanı Rubiales, istifa etmeyeceğini belirterek futbolcu Hermoso’ya yaptığı uygunsuz hareketinde karşılıklı rıza olduğunun altını çizdi. Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Hermoso, “Luis Rubiales'in bahsettiği konuşmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve her şeyden önce onun öpücüğünün rızaya dayalı olmadığını açıkça belirtmek isterim” ifadelerini kullandı. Hermoso yazılı açıklamasının sonunda ‘mevcut yöneticiler görevde kaldığı sürece’ milli takımda oynamayacağını ilan etti.

81 FUTBOLCUDAN BOYKOT KARARI
İspanya Profesyonel Futbolcular Birliği (Futpro) ise yazılı açıklama yaparak, 81 futbolcunun mevcut federasyon yöneticilerinin görevden alınana kadar İspanya Milli Futbol Takımı'nda oynamayacaklarını duyurdu. Futpro, açıklamasında 81 futbolcunun isimleriyle birlikte “Mevcut liderlerin devam etmesi halinde bu mektubu imzalayan hiçbir oyuncunun, Milli Takım’da oynamayacaklarını belirtmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

RFEF: FOTOĞRAFLARI ANALİZ ETTİK, BAŞKAN YALAN SÖYLEMİYOR
İspanyol federasyonu RFEF dün olayın fotoğraflarını analiz ettiklerini belirtip, “Sayın Başkanımızın ortaya koyduğu gerçeklerin kesinlikle doğru olduğunu, yalan söylemediğini ilk kez bu açıklamayla birlikte görsellerle sunacağız” açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?
FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali için İspanya ve İngiltere 20 Ağustos 2023 tarihinde karşı karşıya gelmiş, İngiltere’yi mağlup eden İspanya kupanın sahibi olmuştu. Kutlamalar sırasında Federasyon Başkanı Luis Rubiales, milli takım oyuncusu Jenni Hermoso’yı dudağından öpmüş ve olay uygunsuz hareket olarak dünya basınına yansımıştı. Rubiales hareketin karşılıklı rızayla olduğunu açıklamış ancak Hermoso rızası olmadığını belirtmişti.

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “Rubiales'in özrü yeterli değil” açıklamasını yapmış, FIFA ise olayla ilgili soruşturma açtığını duyurmuştu. (DHA)

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