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Türk güreşçi Nesrin Baş 68 kiloda dünya şampiyonu oldu

Alkışlar Milli sporcumuza... Helal olsun sana altın kız Nesrin!

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 23:35
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İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda Nesrin Baş altın madalya kazandı

Türk güreşçi Nesrin Baş 68 kiloda dünya şampiyonu oldu
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İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda Nesrin Baş altın, 55 kiloda Elvira Kamaloğlu bronz madalya aldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde devam eden organizasyonda Nesrin Baş, finalde Japon rakibi Naruha Matsuyuki’yi 8-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Organizasyonda 55 kiloda ise Elvira Kamaloğlu, repesaj müsabakasında Ukraynalı rakibi Oleksandra Khomenets’i yenerek bronz madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Elvira Kamaloğlu, Kanadalı rakibi Virginie Kaze Gascon’u 8-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.


 

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Güzel şeylerde oluyor,olmaya devam insallah
20.10.2022 23:56
Gururumuzsunuz Cumhuriyet kadını yüreğinize bileğinize saglik,YOLUNUZDA bahtinizida aydınlık olsun insallah  
 
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