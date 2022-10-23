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İspanya'da zafer Frannsız pilot Ogier'in

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İspanya'da düzenlenen 12. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 18:20
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İspanya'da düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nda 12. ayağında, Toyota Gazoo takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier zirveye çıktı

İspanya'da zafer Frannsız pilot Ogier'in
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Salou kentinde yapılan ve 19 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 44 dakika 43.9 saniyede tamamlayan Ogier, bu sezon ilk, kariyerindeki 55. WRC birinciliğine ulaştı.

Hyundai Shell Mobis takımından Thierry Neuville, liderin 16.4 saniye gerisinde 2. sırayı aldı.

Önceki yarışta şampiyonluğu garantileyen Kalle Rovanpera ise takım arkadaşı Ogier'in 34.5 saniye arkasında 3. oldu.

Toyota Gazoo bu sonuçla bitime bir yarış kala üst üste 2. takımlar şampiyonluğunu ilan etti.

WRC'nin 13. ve son ayağı, 10-13 Kasım tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek.


 

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