İspanya'da eleştirilerin hedefi oldu! Kadınlarda Ballon d'Or'un sahibi olan Aitana Bonmati tartışmaya noktayı koydu

Kadınlarda Ballon d'Or'un sahibi olan Aitana Bonmati, ödülü almasının ardından konuşmasını Katalanca yapması nedeniyle İspanya'da eleştirilerin hedefi oldu.

Bonmati, Katalanca konuşması sebebiyle gelen eleştirilerin üzerine yaptığı hareketin arkasında durarak "Ne diyebilirim ki? Bu benim dilim, her gün kullandığım dil. Ona değer vermek istedim ve Avrupa düzeyinde tanınmasını istiyorum." şeklinde cevap verdi.

Verdiği cevapla eleştirilere noktay koyan Bonmati, konuyu şimdilik noktalamış olsa da. İspanya'da yankıları sürmeye devam ediyor.