14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İspanya’da enerji krizinden etkilenen kamyoncular greve başladı

İspanya’da enerji krizinden etkilenen kamyoncular greve başladı

İspanya’da taşımacılık sektörü çalışanlarının bağlı olduğu sendikalardan “Nakliyecileri Savunma Platformu”nun çağrısıyla kamyoncular enerji krizinden kaynaklanan kayıplarının karşılanması talebiyle süresiz greve başladı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 16:45
Takip Et

İspanya’da enerji krizinden etkilenen kamyoncular greve başladı

İspanya’da enerji krizinden etkilenen kamyoncular greve başladı
+
Aa
-

Ülkede mart ayında 20 gün süren ve ciddi tedarik sorunları yaratan greve de öncülük eden platform, enerji krizinden dolayı kendilerine verilen yardım sözlerinin tutulmadığını ve zararına çalıştıklarını savunuyor. Giderlerinin Aralık 2021’den bu yana en az yüzde 17 arttığını belirten kamyoncular, akaryakıt fiyatlarındaki artışlara karşı sektörün ayakta kalabilmesi için daha fazla yardım istiyor.

Grev dolayısıyla büyük şehirlerdeki sebze ve meyve hallerinin giriş ve çıkışlarında zorluklar yaşansa da ciddi bir olay çıkmadı. Gıda sektörüne bağlı örgütler, bir yandan kamyoncuların sorunlarına çözüm getirilmesini isterken, diğer yandan da başlıca ürün ve ham madde temini için güvenlik ve garanti talebinde bulundu.

Tekstil sektörü temsilcileri de özellikle yılın en önemli ticari etkinliklerinden biri olan 24 saatlik “Black Friday” indirimlerinin başlamasına iki hafta kala tedarikte yaşanacak bir sorundan endişe duyduklarını açıkladı.

Greve, taşımacılık sektöründeki bazı sendikalar şimdilik destek vermedi.

Bu arada, İspanya’nın önemli limanlarında grevin etkisinin henüz hissedilmediği bildirildi.
Grev dolayısıyla başkent Madrid’de gösteri düzenleyen kamyoncular, ayrıca yollarda trafiği yavaşlatma eylemi yaptı.

Sol koalisyon hükümeti, greve karşı çıkarak sorunun diyalogla aşılabileceğini öne sürüyor.
Hükümet temsilcileri, grevin büyümesi halinde ülkenin temel lojistik merkezlerinde polis ve jandarmanın güvenliği garanti edeceğini duyurdu.

Grevin uzun sürmesi halinde İspanyol ekonomisine vereceği zararın günlük 600 milyon avroyu bulabileceği belirtiliyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
1
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
2
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
3
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
4
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
5
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
6
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
7
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Kendini yakan kadını komşuları söndürdü
﻿Kendini yakan kadını komşuları söndürdü
﻿Kendini yakan kadını komşuları söndürdü
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 45 gözaltı
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 45 gözaltı
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 45 gözaltı
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak
﻿Heimlich Manevrası yine hayat kurtardı. Halil’in yardımına öğretmenleri koştu
﻿Heimlich Manevrası yine hayat kurtardı. Halil’in yardımına öğretmenleri koştu
﻿Heimlich Manevrası yine hayat kurtardı. Halil’in yardımına öğretmenleri koştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.