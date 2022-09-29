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İspanya'da 3 ay sonra ilk yaşandı! Tek haneye geriledi

İspanya'da enflasyon, 3 ay sonra tek haneye gerileyerek eylülde yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 12:01
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İspanya'da enflasyon, 3 ay sonra tek haneye gerileyerek eylülde yüzde 9 olarak gerçekleşti

İspanya'da 3 ay sonra ilk yaşandı! Tek haneye geriledi
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İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nden (INE) yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu enerji kriziyle art arda son 3 aydır çift hanelerde seyreden enflasyon, eylülde tekrar tek haneye geriledi.

Ülkede eylülde yüzde 9 olan enflasyon, haziranda yüzde 10,2, temmuzda yüzde 10,8 ve ağustosta yüzde 10,5 olarak gerçekleşmişti.

Ağustosta yüzde 6,4 olan çekirdek enflasyon, eylülde ise yüzde 6,2'ye geriledi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'ye değerlendirmede bulunan Ekonomi Bakanlığı kaynakları, ağustosta başlayan ılımlı eğilimin devam ettiğini belirterek, özellikle toplu taşımayı teşvik etmeyi amaçlayan ve fiyatlardaki artışı yumuşatmak için alınan tedbirlerin enflasyona olumlu etkisi olduğunu ifade etti.

Uzmanlar da enerji piyasalarındaki gerginliğe karşın gelecek aylarda yeni olayların olmaması durumunda enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceği öngörüsünde bulundu.

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