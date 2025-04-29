İspanya’da enflasyon yavaşladı

İspanya'da yıllık enflasyon oranı Nisan 2025’te yüzde 2,2’ye gerileyerek son altı ayın en düşük seviyesine indi. Bu oran, piyasa beklentisi olan yüzde 2’nin üzerinde kaldı. Enflasyondaki yavaşlama büyük ölçüde doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı. Geçen yılın aynı ayında artış gösteren doğalgaz fiyatları bu yıl önemli oranda gerilerken, elektrik fiyatları da daha sert düştü.

Binek araçlar için yakıt ve yağ fiyatlarındaki azalma da enflasyona düşüş yönünde katkı sağladı. Bu kalemlerde geçen yıl artış yaşanmıştı. Buna karşılık, eğlence ve kültür harcamalarında bu yıl dikkat çekici bir fiyat artışı gözlendi. Bu alandaki fiyatlar geçen yılın aynı ayında düşüş göstermişti.

Gıda ve enerji gibi dalgalı kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon oranı ise yüzde 2,4 olarak kaydedildi. Bu oran, bir önceki ay yüzde 2 seviyesindeydi. Aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi yüzde 0,6 artarak, Mart ayındaki yüzde 0,1’lik artışın üzerine çıktı. Avrupa Birliği uyumlu tüketici fiyat endeksi de yıllık bazda yüzde 2,2 ve aylık bazda yüzde 0,6 oranında artış gösterdi. Analistler bu kalemde yüzde 0,4’lük bir yükseliş bekliyordu.