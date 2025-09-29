İspanya'da Eylül ayı enflasyon oranları açıklandı

İspanya’nın yıllık enflasyon oranı 2025 Eylül'ünde yüzde 2,9’a yükselerek son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (Instituto Nacional de Estadística de España - INE) tarafından paylaşılan verilere göre Eylül ayında kaydedilen enflasyon oranı, Temmuz ve Ağustos'ta kaydedilen yüzde 2,7’yi geride bıraksa bile piyasaların yüzde 3'lük beklentisinin altında kaldı.

Enflasyon artışındaki en önemli kalemler akaryakıt ve elektrik oldu. Geçen yılın Eylül ayında hızlı gerileme kaydeden enerji fiyatlarının bu yıl beklenenden daha az düşmesi, tüketici fiyatlarını yukarı çekti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise aylık bazda yüzde 0,4 oranında geriledi. Enerji ve gıda gibi oynak kalemler hariçte tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise yüzde 2,4’ten yüzde 2,3’e düşerek fiyat baskılarının görece sınırlı seyrettiği izlenimi verdi.

İspanya'nın Avrupa Birliği ile uyumlu hesaplanan enflasyon oranı ise beklentilere uyarak yüzde 2,7’den yüzde 3’e çıkarak, 2024 Haziran'ından bu yana İspanya ekonomisindeki en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Aylık bazda ise AB uyumlu endeks yüzde 0,1 artış kaydetti. Uzmanlar, İspanya’daki enflasyonun özellikle enerji piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak önümüzdeki aylarda da değişken bir seyir izleyebileceğini belirtiyor.