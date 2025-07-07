İspanya'da gündem Arda Güler: Kramponunda eldiven var

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Borussia Dortmund'u 3-2 yenerek yarı finale yükselen Real Madrid'de 90 dakikada sahada kalıp 2 asist yapan Arda Güler'in performansı İspanya'da gündem oldu.

Milli futbolcudan övgüyle söz eden İspanyol medyası şu manşetleri attı:

Marca: "Uzun bir ataktan sonra servis Arda Güler'den geldi. Beyaz takımın oyununu organize etme görevini ciddiye aldı ve her yönüyle gelişiyor. Topsuz oyunda organize oluyor, kendisine güvenerek topu yönetiyor (yarım saat içinde sadece bir top kaybetti) ve oyunun yükünü hafifletmek için kendini sunuyor."

Diario AS: "Arda Güler, saf bir orta saha oyuncusu olarak rolünde giderek daha rahat. Hatta top almak için orta saha çizgisine kadar indiği görüldü. Ve buna inkar edilemez bireysel kalitesini de ekledi. Ceza sahasına yakın, zehir gibi."

Mundo Depotvio: "Arda Güler'in kramponunda bir eldiven var."