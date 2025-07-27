İspanya'da ikinci el araçlarda talep patlaması

İspanya’da ikinci el elektrikli otomobil pazarı 2025’in ilk yarısında büyük bir sıçrama kaydetti. coches.net internet sitesi ve Otomotiv Bayileri Birliği Ganvam tarafından yayımlanan Electricar VO raporuna göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlar yüzde 52 oranında arttı. Bu yükselişte genç araçlara olan talep ve fiyatlardaki düşüş etkili oldu.

Haziran ayı sonu itibarıyla ikinci el elektrikli araçların ortalama satış fiyatı 30.943 dolar olarak belirlendi. Bu rakam bir yıl öncesine göre yüzde 12 daha düşük. Tek başına bu fiyat indirimi bile dikkat çekici olsa da, aynı dönemde piyasadaki araç arzı yüzde 14,4 ve talep ise yüzde 27,4 artış gösterdi. Özellikle 1 ila 3 yaş arasındaki modellerde yaşanan yüzde 65,5’lik artış, satışların üçte birini bu grubun oluşturduğunu gösteriyor.

Ancak tablo her yönüyle parlak değil. Artan satışlara rağmen elektrikli otomobiller hâlâ geniş kitleler için cazip değil. Ortalama bir alıcının ulaşabildiği bütçe 23.330 dolar seviyesinde ve bu rakam hâlen piyasa fiyatının yaklaşık 7.000 dolar gerisinde.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL HÂLÂ KİTLELERLE BULUŞAMIYOR

Pazardaki dinamizme rağmen elektrikli araçlar İspanyol halkının büyük kısmı için bir tercih değil. Yapılan araştırmalara göre her 10 sürücüden 8’i elektrikli otomobil almayı düşünmüyor. En büyük engel ekonomik: Alım gücü, mevcut fiyatlara yetişemiyor.

Çevresel kaygılar ya da devletin sunduğu teşvikler de bu tabloyu değiştirmekte yetersiz kalıyor. Araştırmaya göre sürücülerin yüzde 47’si Plan Moves desteklerinin kararlarını etkilemediğini söylüyor. Hatta yüzde 20’lik bir kesim bu desteklerin farkında bile değil. Çevreci araçlara verilen “çevre etiketi” ise yalnızca yüzde 41’lik bir kesimin dikkatini çekiyor.

Bütün bu veriler, elektrikli otomobillerin hâlâ bir “lüks tüketim” kategorisinde algılandığını ve halkın geniş kesimlerinin bu pazara katılamadığını ortaya koyuyor.

“GERÇEK BİR DÖNÜŞÜM İÇİN TEŞVİKLER YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLMELİ”

İspanyol Otomotiv Bayileri Birliği Ganvam, süreci yalnızca satış rakamlarıyla değil, toplumsal dönüşümle değerlendirmek gerektiğini belirtiyor. Kurum, elektrikli araçların demokratikleşmesi için teşvik sisteminin yeniden ele alınmasını öneriyor. Özellikle üç yaşından küçük ikinci el elektriklilerin destek programlarına dahil edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ganvam yetkilileri, bu modellerin fiyatının sıfır araca göre yüzde 50’ye kadar daha düşük olması gerektiğini savunuyor. Böylelikle hem pazar canlanacak hem de daha düşük gelirli tüketicilerin elektrikli araçlara erişimi mümkün hale gelecek.

Sonuç olarak ikinci el elektrikli araçlar pazarında yaşanan artış, umut verse de fiyatların hâlâ toplumun büyük bölümü için yüksek olması ciddi bir sorun olarak duruyor. Gerçek bir geçiş için sadece araçların değil, politikaların ve teşviklerin de geniş kitleleri içine alacak şekilde dönüşmesi gerekiyor.