İspanya'da işsizler ordusu nefer kaybetmeye devam ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
İspanya'da işsizler ordusu nefer kaybetmeye devam ediyor

İspanya'da işsiz sayısı mart ayında 13.311 kişi azalarak 2.580 milyona geriledi.

İspanya'da işsizlik rakamları mart ayında beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. Ülkede işsiz olarak kayıtlı kişi sayısı 13.311 azalarak 2.580 milyona geriledi. Şubat ayında 6.000 kişilik bir azalma görülürken, mart ayı için ekonomistlerin tahmini sadece 2.500 kişilik bir düşüştü.

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Hizmet sektöründe 14.461 kişi iş bulurken, sanayide 1.498 kişilik bir azalma yaşandı. İnşaat sektöründe 909 kişi iş sahibi olurken, tarım sektöründe 93 kişi daha istihdam edildi. Sektörel bazda en büyük iyileşme hizmet sektöründe görülürken, tarımda ise daha sınırlı bir etki gözlemlendi.

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Bölgesel olarak bakıldığında en büyük düşüşler Valensiya Özerk Bölgesi'nde 4.905 kişi, Katalonya'da 2.556 kişi ve Galiçya'da 1.822 kişi olarak kaydedildi. Bu bölgelerdeki istihdam artışları, işsizlik rakamlarına olumlu yansıdı.

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Geçen yılın mart ayına kıyasla İspanya'daki işsiz sayısı toplamda 146.900 kişi azaldı. Ancak bu veriler, Paskalya dönemi istihdam artışlarını tam olarak yansıtmazken, kötü hava koşullarının da etkisini gösterdiği ifade edildi.

İspanya’da mart ayında 23.079 net resmi iş yaratıldı ve toplam çalışan sayısı 21.5 milyona ulaştı. Bu veriler, ülkede iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor.

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