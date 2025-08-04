İspanya’da işsizlik son 17 yılın en düşük seviyesinde

İspanya Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede kayıtlı işsiz sayısı Temmuz 2025 itibarıyla bir önceki aya göre sadece 1.357 kişi azalarak 2.4 milyon seviyesine geriledi. Bu rakam, Haziran 2008’den bu yana görülen en düşük işsizlik seviyesi olmasına rağmen, analistlerin beklediği 21.300 kişilik düşüşe ulaşamadı.

Sektörel bazda değerlendirildiğinde, işsizliğin en fazla azaldığı alan tarım sektörü oldu. Tarımda çalışan sayısında 614 kişilik bir iyileşme yaşandı. Buna karşılık, inşaat sektöründe 138 kişi, sanayide 416 kişi ve hizmet sektöründe 2.018 kişi daha işsizler listesine eklendi. Özellikle hizmet sektöründeki artış, turizm sezonuna rağmen ekonomideki kırılganlığın sürdüğünü gösteriyor.

GENÇ İŞSİZLİĞİ REKOR SEVİYEDE AZALDI

Genç nüfustaki işsizlik oranı ise dikkat çekici bir gelişmeye sahne oldu. 25 yaş altındaki işsizlerin sayısı Temmuz ayında 2.561 kişi azalarak 164.146’ya düştü. Bu, ülkede bu yaş grubuna dair kaydedilmiş en düşük işsizlik rakamı olarak tarihe geçti. Bu gelişme, genç istihdamı konusunda alınan politikaların kısa vadede etkili olduğunu ortaya koydu.

İşsizlikte bölgesel bazda en büyük düşüş, Endülüs bölgesinde görüldü. Bu bölgede 8.035 kişilik bir azalma kaydedilirken, Castilla-La Mancha’da 1.771 ve Asturias Prensliği’nde 1.296 kişi işsizlikten çıktı. Buna karşın, bazı sanayi yoğunluklu bölgelerde artış gözlemlendi.

İspanya'da iş gücü piyasasındaki bu durağan seyir, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve hükümetin istihdam teşvikleriyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Uzmanlara göre ekonomideki genel toparlanma eğilimi devam etse de, yapısal reformlar uygulanmadıkça işsizlikte kalıcı bir düşüş zor görünüyor.