İspanya'da istihdam edilenlerin sayısı 20,6 milyonu geçti

Çalışma Bakanlığı, nisan ayı istihdam verilerini açıkladı.

Buna göre, martta 20 milyon 376 bin 552 kişi ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan istihdam sayısı, geçen ay yaklaşık 238 bin artarak 20 milyon 614 bin 989'a çıktı.

İstihdamın en çok arttığı sektörler turizm (yüzde 9), sanat ve eğlence (yüzde 1,5) oldu.

Ülkede son bir yıl içinde yaklaşık 596 bin kişiye istihdam sağlanırken, katma değeri yüksek sektörler olan bilimsel ve teknik profesyonel faaliyetler ile bilişim ve iletişimin yüzde 6-7'lik artışla önde yer aldığı bildirildi.

Bu arada, nisan itibarıyla ülkede işsiz sayısı da 73 bin 890 düşerek 2 milyon 788 bin 370'e geriledi. İşsiz sayısı, 2008'den bu yana ilk kez 2,8 milyonun altına indi.