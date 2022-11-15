İspanya'da kamyoncuların grevi sona erdi

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, greve destek vermeyen bazı sendikalardan, siyasi partilerden, medya kuruluşlarından, müşterilerden ve şirketlerden kendilerine yönelik "yıpratma kampanyası" başlatıldığı ifade edilerek, bu ortamda süresiz grevi sonlandırma kararı alındığı belirtildi.

Greve katılanların "zulüm, taciz ve baskı gördüğü" savunulan açıklamada, sektördeki çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik mücadeleye ise her şeye rağmen devam edileceği vurgulandı.

Platforma bağlı kamyoncular, enerji krizinden kaynaklanan kayıplarının karşılanması talebiyle dün grev başlatmıştı. (AA)