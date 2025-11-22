İspanya'nın kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti.

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinde, Cangas del Narcea’ya bağlı Vega de Rengos'taki bir kömür madeninin eksi 2'nci katındaki zeminde meydana gelen göçükte 2 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, maden kazasında hayatını kaybeden işçiler için yayımladığı taziye mesajında, “Göçükte hayatını kaybeden madencilerin ailelerine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına tüm sevgilerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.