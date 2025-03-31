İspanya’da kömür madeninde patlama: 5 ölü

İspanya'da kömür madeninde patlama meydana geldi. Ülkenin kuzeyindeki Asturias Prensliği'ne bağlı Degana kentinde bulunan kömür madeninde yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı. Acil servis ekipleri, 2 kişinin ise yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

İspanya hükümetinin Asturias'taki temsilcisi Adriana Lastra, ilk sonuçların patlamanın metan gazından kaynaklandığını gösterdiğini söyledi. Lastra, "Polis zaten ne olduğunu araştırıyor, zaten olay yerindeler" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Asturias bölgesel hükümetinin başkanı Adrian Barbon, 2 günlük yas ilan etti.