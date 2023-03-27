﻿Sahanın ortasında kalp krizi geçirdi, maça devam etmek istedi

İspanya 3. Ligi'nde oynanan Cordoba-Racing Ferrol maçının 11. dakikasında Cordoba forması giyen 25 yaşındaki Dragisa Gudelj, yerde kaldı.

Baygınlık geçiren Dragisa Gudelj'in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kalp masajının ardından kendine gelen ve ambulansla sahadan çıkarılmak istenen futbolcu buna direnerek oyuna devam etmek istediğini bildirdi.

Genç oyuncu hastaneye götürülürken, maç da ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dragisa'nın bir süreliğine kalbi durmuştu ancak sahadan çıkarken bilinci açık durumdaydı. Kendisi maça devam etmek istedi ancak normal olarak onu hastaneye götürme kararı aldık" ifadeleri kullanıldı.