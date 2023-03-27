27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Sahanın ortasında kalp krizi geçirdi, maça devam etmek istedi

Sahanın ortasında kalp krizi geçirdi, maça devam etmek istedi

İspanya'da 25 yaşındaki futbolcu Dragisa Gudelj sahada kalp krizi geçirdi

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 06:53
Takip Et

İspanya'da maçta futbolcu kalp krizi getirdi

Sahanın ortasında kalp krizi geçirdi, maça devam etmek istedi
+
Aa
-

İspanya 3. Ligi'nde oynanan Cordoba-Racing Ferrol maçının 11. dakikasında Cordoba forması giyen 25 yaşındaki Dragisa Gudelj, yerde kaldı.

Baygınlık geçiren Dragisa Gudelj'in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kalp masajının ardından kendine gelen ve ambulansla sahadan çıkarılmak istenen futbolcu buna direnerek oyuna devam etmek istediğini bildirdi.

Genç oyuncu hastaneye götürülürken, maç da ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dragisa'nın bir süreliğine kalbi durmuştu ancak sahadan çıkarken bilinci açık durumdaydı. Kendisi maça devam etmek istedi ancak normal olarak onu hastaneye götürme kararı aldık" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
2
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
﻿Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok
3
﻿Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok
﻿Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok
﻿Bağ evinde dehşet
4
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
5
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Erdoğan'ın diploma örneği tartışmalara neden oldu
6
﻿Erdoğan'ın diploma örneği tartışmalara neden oldu
﻿Erdoğan'ın diploma örneği tartışmalara neden oldu
﻿'Uçan Türkiye' ekonomisinde şimdi sadece kırmızı biber 50 TL. Bunların hepsi 2 yıl önce sadece 48 liraydı
7
﻿'Uçan Türkiye' ekonomisinde şimdi sadece kırmızı biber 50 TL. Bunların hepsi 2 yıl önce sadece 48 liraydı
﻿'Uçan Türkiye' ekonomisinde şimdi sadece kırmızı biber 50 TL. Bunların hepsi 2 yıl önce sadece 48 liraydı
﻿Flaş iddia: Dursun Özbek kötü bir evrim geçirmiş
﻿Flaş iddia: Dursun Özbek kötü bir evrim geçirmiş
﻿Flaş iddia: Dursun Özbek kötü bir evrim geçirmiş
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Sağanak yağış etkili oldu yollar göle döndü
﻿Sağanak yağış etkili oldu yollar göle döndü
﻿Sağanak yağış etkili oldu yollar göle döndü
﻿Sahanın ortasında kalp krizi geçirdi, maça devam etmek istedi
﻿Sahanın ortasında kalp krizi geçirdi, maça devam etmek istedi
﻿Sahanın ortasında kalp krizi geçirdi, maça devam etmek istedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.