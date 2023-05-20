İspanya’da orman yangını: 8 bin hektarlık alan kül oldu

İspanya'nın batısındaki Caceres kentinin kuzeyinde devam eden yangınlarda 8 bin hektarlık alan küle dönerken, 600 kişi tahliye edildi.

İspanya’da orman yangını: 8 bin hektarlık alan kül oldu

İspanya'nın Portekiz sınırında yer alan Extremadura özerk bölgesindeki Caceres şehrinin kuzeyinde bulunan Sierra de Gata ve Las Hurdes bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla ilerlerken, hava koşullarının alevlere havadan müdahaleyi zorlaştırdığı belirtildi. 260 itfaiyeci ve 165 askerin alevlere müdahale ettiği yangın nedeniyle Cadalso, Descargamaria ve Robledillo de Gata köylerinde 600 kişi tahliye edildi. Bölgedeki üç yol da trafiğe kapatıldı.

Yangınların kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne göre geçtiğimiz yıl İspanya'da çıkan 493 yangında 307 bin hektarlık alan kül olmuştu.

(İHA)

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