İspanya'da orman yangınları 50'den fazla yerde devam ediyor

Kaynak: AA
İspanya'da orman yangınları 50'den fazla yerde devam ediyor

Tarihindeki en büyük orman yangınlarıyla savaşan İspanya'da ülkenin kuzeyinden güneyine 50'den çok noktada alevler denetim dışı sürerken, tahliye edilen 4 binden fazla kişi geceyi açıkta geçirecek.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin bölgesel yönetim kaynaklarına dayandırarak aktardığı haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Kastilya ve Leon'da 25, Galiçya'da 14, Asturias'ta 12 ve güneydeki Extremadura bölgesi başta olmak üzere toplamda 50'den çok noktada orman yangınları sürüyor.

Galiçya'da Ourense, Kastilya ve Leon'da Leon ve Zamora, Asturias'ta Somiedo Milli Parkı ve Extremadura'da Plasencia en büyük yangınların bulunduğu alanlar olarak öne çıkıyor.

Yerel idare kaynaklarından verilen bilgilerde Kastilya ve Leon'da 3 bin 250 kişinin hâlen geceyi konutlarının dışında geçireceği duyuruldu.

Günlerdir yangınlarla savaşan Galiçya bölgesinde de şu ana kadar 47 bin hektardan fazla arazinin kül olduğu ifade edildi

Son Haberler
Salihli İlçe Tarımdan ‘zeytin sineği’ uyarısı
Salihli İlçe Tarımdan ‘zeytin sineği’ uyarısı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Kocaeli'de anıldı
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Kocaeli'de anıldı
İspanya'da orman yangınları 50'den fazla yerde devam ediyor
İspanya'da orman yangınları 50'den fazla yerde devam ediyor
Bingöl'de hafif ticari araç ata çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bingöl'de hafif ticari araç ata çarptı: 1 ölü, 1 yaralı