İspanya'da orman yangınları 50'den fazla yerde devam ediyor

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin bölgesel yönetim kaynaklarına dayandırarak aktardığı haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Kastilya ve Leon'da 25, Galiçya'da 14, Asturias'ta 12 ve güneydeki Extremadura bölgesi başta olmak üzere toplamda 50'den çok noktada orman yangınları sürüyor.

Galiçya'da Ourense, Kastilya ve Leon'da Leon ve Zamora, Asturias'ta Somiedo Milli Parkı ve Extremadura'da Plasencia en büyük yangınların bulunduğu alanlar olarak öne çıkıyor.

Yerel idare kaynaklarından verilen bilgilerde Kastilya ve Leon'da 3 bin 250 kişinin hâlen geceyi konutlarının dışında geçireceği duyuruldu.

Günlerdir yangınlarla savaşan Galiçya bölgesinde de şu ana kadar 47 bin hektardan fazla arazinin kül olduğu ifade edildi