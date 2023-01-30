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İspanyol hava trafik kontrolörleri grevde

İspanya'da bugün başlayan özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanlarının grevi küçük çaptaki 16 havaalanını etkiledi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 13:11
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İspanya'da özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanları greve başladı

İspanyol hava trafik kontrolörleri grevde
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Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Hava Trafik Kontrolörleri Birliği (USCA) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (CCOO) bağlı 162 özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanları greve başladı.

Sendikalardan verilen bilgilerde, grev kapsamında 27 Şubat'a kadar her pazartesi günü 24 saatlik grev yapılacağı bildirildi.

Grev, İspanya'daki hava trafiğinin yüzde 28,5'ini yöneten özel kulelere sahip Valensiya, Vigo, İbiza, Jerez, Murcia, Lleida, Madrid, El Hierro, Castellon, Alicante, La Palma, Fuerteventura, Sabadell, Vigo, Lanzarote ve Coruna'da bulunan küçük çaptaki 16 havalimanını etkileyecek.

Hava trafik kontrol kuleleri çalışanları, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zamın yanı sıra özel havacılıkla ilgili maaşlarında şimdiye kadar uygulanan yüzde 12-15 civarındaki kesintinin kaldırılmasını talep ediyor.

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