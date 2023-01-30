İspanyol hava trafik kontrolörleri grevde

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Hava Trafik Kontrolörleri Birliği (USCA) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (CCOO) bağlı 162 özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanları greve başladı.

Sendikalardan verilen bilgilerde, grev kapsamında 27 Şubat'a kadar her pazartesi günü 24 saatlik grev yapılacağı bildirildi.

Grev, İspanya'daki hava trafiğinin yüzde 28,5'ini yöneten özel kulelere sahip Valensiya, Vigo, İbiza, Jerez, Murcia, Lleida, Madrid, El Hierro, Castellon, Alicante, La Palma, Fuerteventura, Sabadell, Vigo, Lanzarote ve Coruna'da bulunan küçük çaptaki 16 havalimanını etkileyecek.

Hava trafik kontrol kuleleri çalışanları, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zamın yanı sıra özel havacılıkla ilgili maaşlarında şimdiye kadar uygulanan yüzde 12-15 civarındaki kesintinin kaldırılmasını talep ediyor.