İspanya'da pil fabrikasında patlama: 2 itfaiyeci yaralandı

İspanya’nın Azuqueca de Henares kentinde bulunan bir lityum pil ve batarya fabrikasında çıkan yangın, halkta büyük tedirginlik yarattı. Cadena SER'e konuşan Belediye Başkanı Miguel Óscar Aparicio, yangının nedeninin henüz belirlenemediğini ancak dumanın günlerce etkili olabileceğini açıkladı. Aparicio, "Yangının kontrol altına alınması zaman alabilir. Kalan bataryaların kendi kendine sönmesi bekleniyor" dedi.

HALK UYARILDI, İKİ İTFAİYECİ YARALANDI

Yangın nedeniyle Castilla-La Mancha Acil Durum Planı devreye alındı. Azuqueca, Alovera ve Cabanillas del Campo’da cep telefonlarına acil uyarı mesajları gönderildi. İtfaiyeciler, yangın bölgesine henüz suyla müdahale edemiyor. Dumanın kirletici olmadığı ancak rahatsız edici düzeyde olduğu belirtildi. Başkan, dışarı çıkmak zorunda kalanların maske takmasını tavsiye etti. Müdahale sırasında iki itfaiyeci sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.