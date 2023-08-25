İspanya'da Rubiales isyanı. Federasyon başkanının yaptığı hareket sonrası istifalar artıyor

İspanya Federasyon Başkanı Luis Rubiales'in Kadınlar Dünya Kupası finali kutlamalarında bir futbolcuyu dudağından öptüğü neticesinde gündem olmuştu. Rubiales'in istifa etmeyeceğini açıklaması üzerine istifalar da tek tek artmaya başladı.

KAYNAK: AA
İspanya'da Rubiales isyanı. Federasyon başkanının yaptığı hareket sonrası istifalar artıyor

İspanya'da, Dünya Şampiyonu olan Kadın Milli Futbol Takımı'nın şampiyonluk kutlamalarındaki hareketlerinden dolayı gelen baskılara rağmen istifa etmeyeceğini açıklayan Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'e karşı tepkiler artarak devam ediyor.

İspanya Erkek Milli Takımı'nda forma giyen Real Betisli futbolcu Borja İglesias, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rubiales olayı çözümlenene kadar milli formayı giymeyeceğini duyurdu.

RFEF Başkanı'nın bugünkü açıklamalarını "üzücü ve hayal kırıklığı" olarak yorumlayan İglesias, "Milli formayı giymek kariyerimde olan en büyük şeydi. Bir daha giyecek miyim bilemiyorum ama bazı şeyler değişene ve bu tip olayların cezasız kalmadığını görene kadar milli formayı giymeme kararı aldım. Daha adil, insani ve düzgün bir futbol için." ifadelerini kullandı.

Diğer bir istifa da RFEF Başkan Yardımcısı ve Ulusal Kadın Futbol Kurulu Başkanı Rafael del Amo'dan geldi.

Rubiales'in yaptıklarının kabul edilemez olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini söyleyen Del Amo, mevcut durumda devam ettirmesinin bir anlamı olmadığından dolayı Ulusal Kadın Futbol Kurulu başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

Ayrıca sosyal medya hesaplarından mesajlar atan Kadın Milli Takımı'nın önemli oyuncuları Alexia Putellas, Aitana Bonmati ve Cata Coll da Rubiales'e tepkilerini gösterdi.

Barcelona Kulübü de yazılı bir açıklama ile ​​RFEF Başkanı'nın Kadınlar Futbol Dünya Kupası kutlamaları sırasındaki davranışlarını tamamen uygunsuz ve talihsiz bulduğunu vurgulayarak, Rubiales'in bugünkü açıklamalarının "yetersiz" olduğunu savundu.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı.

İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öpmüştü.

Siyasetçiler, basın ve sivil toplum örgütlerinden destek alan Hermoso, olay sonrasında Rubiales'e örnek bir ceza verilmesini istemişti.

Rubiales, RFEF Genel Kurulu'nun bugünkü olağanüstü toplantısında istifa etmeyeceğini açıklayarak, Hermoso'yu öpme anını "kutlamanın verdiği coşku, rıza ve karşılığı olan bir hareket" olarak ifade etmişti.

İspanya hükümeti de, Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı olan Spor Yüksek Konseyi (CSD) aracılığıyla, Rubiales'in görevinden alınması talebiyle Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvuracağını duyurdu.

(AA)

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