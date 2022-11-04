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İspanya'da Rus oligarkın 143 milyon avroluk yatına mahkeme kararıyla el konuldu

İspanya'da Rus oligark Sergey Chemezov'a ait, değeri 143 milyon avro olduğu belirtilen yata el konuldu

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 16:37
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İspanya'da Rus oligarkın 143 milyon avroluk yatına mahkeme kararıyla el konuldu

İspanya'da Rus oligarkın 143 milyon avroluk yatına mahkeme kararıyla el konuldu
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Barselona Mahkemesi, 85 metre uzunluğundaki "Meridan A" adlı yata, mart ayından bu yana bulunduğu tersanedeki bakım ücretlerinin ödenmemesinden dolayı açılan dava sonucunda el konulması kararı aldı.

Söz konusu yatın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok yakın olan, eski bir KGB ajanı ve devlet savunma şirketi Rostec State Corp'un Üst Düzey Yetkilisi Sergey Chemezov'un üvey kızı üzerine kayıtlı olduğu belirtildi.

Chemezov, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı işgalinin ardından ABD ve AB'nin uyguladığı yaptırımlar sonrasında da cezalar almıştı.

İspanya'da bu zamana kadar limanda bağladığı Rus oligarklara ait olup, toplam değerleri 600 milyon avronun üzerinde olan 4 büyük yat bulunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte çok sayıda Avrupa Birliği ülkesi bu tür gemilere el koymuş hatta bazıları açık artırmayla satışa çıkarmıştı.

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