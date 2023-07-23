İspanya'da seçimlerde oy verme işlemi başladı

İspanya'da 37,4 milyon seçmenin kayıtlı olduğu erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başladı.

KAYNAK: AA
İspanya'da seçimlerde oy verme işlemi başladı

Normal şartlarda aralık ayında yapılması gereken ancak 28 Mayıs'taki yerel seçimlerde hükümet ortağı partilerin aldığı yenilgiden sonra Başbakan Pedro Sanzhez'in kararıyla erkene alınan genel seçimlerde İspanyollar, 350 milletvekili ve 208 senatörü seçecek.

Yerel saatle 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi, 22 bin 522 okulda kurulan 60 bin seçim masasındaki 210 bin sandıkta gerçekleşiyor.

Toplam maliyetinin 220,87 milyon olduğu seçimler için 2,3 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 37,4 milyon seçmen kayıtlı bulunuyor.

Ülke demokrasi tarihinde 2'nci kez yaz dönemine denk gelen seçimler, aşırı sıcaklardan ötürü polemik konusu olurken, birçok okulda sandık görevlilerinin bulunduğu masaların başına vantilatör konulup, plastik şişelerde çok sayıda su alındı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, seçimlerde 90 binden fazla polis ve jandarma görev yapıyor.

POSTA İLE OY KULLANANLARIN SAYISI "REKOR" OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Diğer yandan tatil dönemi ve aşırı sıcakların etkisiyle yaklaşık 2,6 milyon İspanyol, posta yoluyla oyunu kullandı. Son seçimlere göre 2 kat artan postayla oy kullananların sayısı "rekor" olarak kayıtlara geçti.

İspanya'da Ocak 2020'den bu yana iktidarda olan ve ülke demokrasi tarihinde ilk koalisyon hükümeti olma özelliğine sahip Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partileri, meclis azınlığıyla ülkeyi yönetiyor.

Anketler, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) seçimlerden birinci parti olarak çıkacağı ancak meclis çoğunluğunu elde edemeyeceğinden aşırı sağcı Vox partisiyle koalisyon hükümeti kurmak zorunda kalacağını gösteriyor. Bu olasılığın gerçekleşmesi durumunda diktatör Franco döneminden sonra İspanya'da ilk kez aşırı sağ bir parti iktidara gelecek.

Oy kullanma işlemleri, ülke genelinde yerel saatle 20.00'de (TSİ 22.00) sona erecek, güneydeki Kanarya Adaları'nda saat farkından dolayı sandıklar bir saat geç kapatılacak.

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Son Haberler
Ekonomi mezunu kızın ekonomi üzerine söylediklerini ancak cahiller söylerdi. Muhabir bile dayanamadı 'eğitim şart' dedi Güncel
Ekonomi mezunu kızın ekonomi üzerine söylediklerini ancak cahiller söylerdi. Muhabir bile dayanamadı 'eğitim şart' dedi
Taylan Antalyalı imzayı atıyor Spor
Taylan Antalyalı imzayı atıyor
Martılar tehlike saçıyor. Hastalık yayıyorlar Yaşam
Martılar tehlike saçıyor. Hastalık yayıyorlar
Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın suçlanan sevgilisi isyan etti. Magazin
Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın suçlanan sevgilisi isyan etti.
Bir şehirde 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli oluyor. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak Ekonomi
Bir şehirde 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli oluyor. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak
Diaby rekor bedelle İngiltere devinde Spor
Diaby rekor bedelle İngiltere devinde
YKS'yi atlatan öğrencileri şimdi de barınma sınavı bekliyor. Kira artışı yüzde 500 oldu Ekonomi
YKS'yi atlatan öğrencileri şimdi de barınma sınavı bekliyor. Kira artışı yüzde 500 oldu