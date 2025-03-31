İspanya'da şehit olan Astsubay İrgi, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İspanya'da şehit olan Astsubay İrgi, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

İspanya yakınlarındaki tatbikatta görevli TCG Kemalreis gemisinde rahatsızlanarak şehit olan 29 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG Kemalreis gemisinde, kamarasında rahatsızlanan ve tüm müdahaleye rağmen şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin cenazesi, uçakla sabah saatlerinde memleketi Sivas'a getirildi. Şehidin cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Ay Yıldız Camisi'ne getirildi. Bu sırada annesi Dilek İrgi ve yakınları, şehit İrgi'nin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan kız kardeşi İrem İrgi ise "Nihat, kardeşim. Beni de al. Ben seni böyle göndermedim" diyerek ağladı.

Şehidin babası Mustafa İrgi'nin yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Deniz Kuvvetleri İstihkam Daire Başkanı Tuğamiral Tayfun Öznel, askeri erkan, il protokolü ve bölge halkı da cenazeye katıldı.

İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından askeri manga tarafından omuzlarda taşınan şehit İrgi'nin cenazesi top arabasına konuldu. Şehit İrgi, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

İspanya'da şehit olan Astsubay İrgi, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

İspanya'da şehit olan Astsubay İrgi, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

İspanya'da şehit olan Astsubay İrgi, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

İspanya'da şehit olan Astsubay İrgi, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

İspanya'da şehit olan Astsubay İrgi, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

İspanya'da şehit olan Astsubay İrgi, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

İspanya'da şehit olan Astsubay İrgi, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

İspanya'da şehit olan Astsubay İrgi, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

İspanya'da şehit olan Astsubay İrgi, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

İspanya'da şehit olan Astsubay İrgi, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

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