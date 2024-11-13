İspanya'da sel alarmı verildi

İspanya'nın 8 özerk bölgesinde sel alarmı verildi.

İspanya'da Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), ülkedeki 8 özerk bölgede olası sel ve su baskınlarına karşı alarm verdi. AEMET, Endülüs bölgesindeki Malaga ve Katalonya bölgesindeki Tarragona kentlerini özellikle uyarırken, buralarda kırmızı alarma geçildiği aktarıldı.

Turuncu alarmın verildiği kuzeydeki Galisya, Cantabria, Kastilya ve Leon ile ortadaki Kastilya-La Mancha bölgelerinde şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Malaga'da ise nehir kıyısındaki Guadalhorce kasabasında yaklaşık 3 bin kişi, tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.