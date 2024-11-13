İspanya'da sel alarmı verildi

Kaynak: DHA
İspanya'da sel alarmı verildi

İspanya'da meteoroloji, 8 özerk bölgesine sel alarmı verdiğini duyurdu.

İspanya'nın 8 özerk bölgesinde sel alarmı verildi.

İspanya'da Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), ülkedeki 8 özerk bölgede olası sel ve su baskınlarına karşı alarm verdi. AEMET, Endülüs bölgesindeki Malaga ve Katalonya bölgesindeki Tarragona kentlerini özellikle uyarırken, buralarda kırmızı alarma geçildiği aktarıldı.

Turuncu alarmın verildiği kuzeydeki Galisya, Cantabria, Kastilya ve Leon ile ortadaki Kastilya-La Mancha bölgelerinde şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Malaga'da ise nehir kıyısındaki Guadalhorce kasabasında yaklaşık 3 bin kişi, tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

Son Haberler
Adana'da feci trafik kazası
Adana'da feci trafik kazası
İstanbul’da evlerden ziynet eşyası çalan iki kadın yakalandı
İstanbul’da evlerden ziynet eşyası çalan iki kadın yakalandı
Halk yağmur duasına çıktı
Halk yağmur duasına çıktı
Muş'ta "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi
Muş'ta "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi
6 asırlık yalı camisi'nin restorasyonuna başlandı
6 asırlık yalı camisi'nin restorasyonuna başlandı