İspanya’da sel: Araçlar yollarda mahsur kaldı

Kaynak: İHA
İspanya’da sel: Araçlar yollarda mahsur kaldı

İspanya'nın Zaragoza kentinde meydana gelen selde araçlar yollarda mahsur kaldı.

İspanya'nın Zaragoza kentinde meydana gelen selde araçlar yollarda mahsur kaldı.

İspanya'nın Aragon özerk bölgesine bağlı Zaragoza ilinin Tarazona kasabasında etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altına kalırken, araçlar sel suları içinde sürüklendi.

Devlet Meteoroloji Ajansı (AMET), kırmızı alarm yayınlayarak, halka seyahatlerini sınırlama ve yetkililerin talimatlarına uyma çağrısında bulundu. İspanya Ordusu Askeri Acil Durum Birimi (UME) yardım amacıyla eyalet genelinde görevlendirilirken, selde can kaybı yaşanmadı.

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