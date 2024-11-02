İspanya’da sel felaketinde yaşamını yitiren sayısı 211’e yükseldi

Kaynak: DHA
İspanya’da sel felaketinde yaşamını yitiren sayısı 211’e yükseldi

İspanya’da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 211’e yükseldi.

İspanya'nın doğusunda ve güneyinde etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde can kaybı giderek artıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 211 kişinin ölümüne sebep olan sel felaketi ile ilgili 5 bin askerin daha etkilenen bölgelerde çalışmalara katılacağını duyurdu. Başbakan Sanchez, bazı bölgelere hala erişim olmadığını ve onlarca insanın kayıp durumda olduğunu belirtti. Yerel medyada yer alan haberlere göre, selden en çok etkilenen Valencia bölgesinde 4 bin 500 işletme zarar görerek kapandı.

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