İspanya’da sel sonrası ortalık savaş alanına döndü. Yıkıcı dalgalardan kurtulanlar bu manzarayla karşılaştı

Ümit Karadağ
İspanya’da sel sonrası ortalık savaş alanına döndü. Yıkıcı dalgalardan kurtulanlar bu manzarayla karşılaştı

İspanya’daki sel felaketinden şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Yıkıcı dalgalardan kurtulan İspanyollar, savaşa alanına dönmüş yollar ve sokaklarla karşılaştı.

İspanya’nın Valencia bölgesinde meydana gelen sel felaketinde 95 kişi hayatını kaybetti. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles sel felaketi ile ilgili yaptığı açıklamada kaç kişinin kaybolduğunun ‘Büyük bir bilinmezlik’ olduğunu belirterek ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Bölgede 1 yılda yağması gereken yağış miktarının sadece 8 saatte yağdığı belirtilirken bazı bölgelere sadece helikopterle ulaşım sağlandığı öğrenildi. Selden en çok kırsal kesimlerin etkilendiği gelen haberler arasında yer alıyor.

Sivil Muhafızlar, bir yandan arama kurtarma çalışmaları yürütürken bir yandan da yağmaların önüne geçmeye çalışıyor. Valencia bölgesinde 2 otoyol arasında 1200 kişinin mahsur kaldığı tahmin edilirken ortaya çıkan bir görüntü felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İspanya Ulusal Polisi’nin yayınladığı drone görüntüleri sel felaketinin geldiği son durumu ortaya çıkardı. Görüntülerde sel sularının oluşturduğu dalgalar sonrası ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü.

Sel sularından kurtulan İspanyollar, sokaklarda gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Araçların köprülere ve yol kenarına çarptığı görülürken sokakları çamur kapladı.

Hızla akan su duvarları dar sokakları ölüm tuzaklarına çevirdi ve evlerin zemin katlarına kadar girip yoluna çıkan her şeyi sürükleyen nehirler oluşturdu.

Sel felaketi sonrası Valencia bölgesi ülkenin geri kalanından neredeyse izole halde kaldı. Valencia2ya çıkan birçok yol ulaşıma kapanırken çok sayıda tren seferi ise iptal edildi.

İspanya'da son 50 yılın en kötü doğal afeti olarak tanımlanan sel felaketinde hükümet üç günlük yas ilan etti.

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