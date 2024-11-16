İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya'nın Valencia, Sevilla, Malaga gibi şehirlerde ağır hasarlara yol açan sel felaketinin sonrasında zarar gören altyapının rehabilitasyonu için harekete geçildi.

İspanya'nın Valencia, Sevilla, Malaga gibi şehirlerde ağır hasarlara yol açan sel felaketinin ardından zarar gören altyapının rehabilitasyonu için harekete geçildi.

İspanya, yaşanan sel felaketinde zarar gören bölgeleri iyileştirme çalışmalarına başladı. Valencia, Sevilla, Malaga dahil birçok şehri vuran sel felaketinin ardından hızlı bir iyileşme ve normalleşme süreci taahhüdünü yineleyen İspanya hükümeti, ulusal ve uluslararası iş birliği çağrısında bulunurken, uluslararası şirketler de yeniden inşa projeleri için açılacak ihalelerde yer almak üzere harekete geçti. Özellikle Valencia'nın en çok zarar gören bölgeleri ve İspanya'nın güneyindeki yerleşim yerlerine odaklanan ihaleler, altyapı projelerine liderlik etmeyi hedefleyen uluslararası şirketlerin yarıştığı bir yarışa dönüştü.

Öte yandan, yerel yönetimler ve uluslararası şirketler, selin vurduğu bölgelerde temizlik ve rehabilitasyon çalışmalarına başlandığını belirtirken, selden etkilenenlere de umut mesajları veriliyor.

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

İspanya’da selin izleri silinmeye çalışılıyor

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