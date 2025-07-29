İspanya’da tüketici canlandı: Perakende satışlarda üç yılın zirvesi

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, ülkede perakende satışlar 2025 yılının haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 oranında artış kaydetti. Bu oran, Ocak 2022’den bu yana kaydedilen en yüksek yıllık büyüme olarak öne çıktı. Mayıs ayında ise yıllık artış yüzde 5 seviyesindeydi.

Özellikle gıda dışı ürünlerdeki satışlar haziran ayında yüzde 6,6 oranında yükselirken, bu oran mayıs ayında yüzde 5,2 olarak kaydedilmişti. Gıda ürünlerinde ise yıllık bazda büyüme yüzde 5,4’e ulaştı; bu oran, bir önceki ayda yüzde 4,1 olarak gerçekleşmişti. INE verileri, tüketici talebinin hem zorunlu hem de tercihe bağlı harcamalarda yükseldiğini ortaya koydu.

AYLIK BAZDA DA İVME YAKALADI

Haziran ayı, sadece yıllık bazda değil aylık bazda da dikkate değer bir büyüme sundu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, İspanya'da perakende satışlar haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı. Mayıs ayında ise bu oran yüzde 0,2 ile sınırlı kalmıştı. Bu artış, hem iç tüketimdeki toparlanmanın hem de turist kaynaklı harcamaların etkisini yansıtıyor.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE TÜKETİCİ GÜVENİ ÖNE ÇIKTI

İspanya Merkez Bankası tarafından son dönemde uygulanan parasal sıkılaşma politikaları ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararları, ülkede enflasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı oldu. Buna bağlı olarak hanehalkı harcamalarında gözlemlenen artış, İspanya ekonomisinin iç talep yönlü toparlanmasına ivme kazandırdı.

Madrid merkezli ekonomi uzmanları, bu yükselişi "güven ortamının yeniden tesis edilmesinin sonucu" olarak değerlendirdi. Ayrıca yaz sezonunun başlamasıyla birlikte hem yerli halkın hem de turistlerin harcama davranışlarında artış olduğu bildirildi. INE'nin verileri, hizmet sektöründe olduğu gibi perakende ticaretin de pandemi sonrası dönemde güçlendiğini gösteriyor.