İspanya’da tüketici güveni yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi
İspanya’da tüketici güveni yükseldi

Tüketici güven endeksi Mayıs 2025’te 6 puanlık artışla 82,5 seviyesine çıkarak son 17 ayın en düşük seviyesi olan Nisan ayındaki 76,5 puandan toparlandı.

İspanya’da tüketici güveni Mayıs 2025’te dikkat çekici bir artış gösterdi. İspanyol Resmi İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre endeks, Nisan’daki 76,5 puandan 82,5 puana yükseldi. Bu artış, hem mevcut ekonomik durumla ilgili algıların iyileşmesi hem de hanehalkı beklentilerindeki olumlu değişimle açıklandı.

Mevcut durum endeksi 75,1’den 78,4’e çıkarken, gelecek beklentileri endeksi 77,9’dan 86,5’e yükseldi. Ancak yıllık bazda değerlendirildiğinde güvenin hâlâ Mayıs 2024’e kıyasla 2 puan düşük seviyede olduğu görüldü. Ekonomistler, tüketici güvenindeki artışın yaz öncesi iç tüketimi olumlu etkileyebileceğini vurguluyor.

gettyimages-694044976-d87b6b905f9c430cbcb69e3b81c8d566.jpg

Son Haberler
Tartışma kanlı bitti: Diş hekimi iki kuzenine dehşeti yaşattı!
Tartışma kanlı bitti: Diş hekimi iki kuzenine dehşeti yaşattı!
Usta gazeteci uyardı: Ulus devleti yıkmak için bütün tuşlara basılıyor!
Usta gazeteci uyardı: Ulus devleti yıkmak için bütün tuşlara basılıyor!
İşte Galatasaray'ın fikstürü: 'Hedef Avrupa'da final' mesajı
İşte Galatasaray'ın fikstürü: 'Hedef Avrupa'da final' mesajı
AFAD sireni çaldı! Sisteme devreye girdi
AFAD sireni çaldı! Sisteme devreye girdi
TRT Tabii’nin fenomeni Gassal dizinin 3. sezonu ne zaman? Baki’nin yolculuğu devam ediyor
TRT Tabii’nin fenomeni Gassal dizinin 3. sezonu ne zaman?