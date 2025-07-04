İspanya’da tüketici güveni yükseldi

İspanya’da tüketici güveni Mayıs 2025’te dikkat çekici bir artış gösterdi. İspanyol Resmi İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre endeks, Nisan’daki 76,5 puandan 82,5 puana yükseldi. Bu artış, hem mevcut ekonomik durumla ilgili algıların iyileşmesi hem de hanehalkı beklentilerindeki olumlu değişimle açıklandı.

Mevcut durum endeksi 75,1’den 78,4’e çıkarken, gelecek beklentileri endeksi 77,9’dan 86,5’e yükseldi. Ancak yıllık bazda değerlendirildiğinde güvenin hâlâ Mayıs 2024’e kıyasla 2 puan düşük seviyede olduğu görüldü. Ekonomistler, tüketici güvenindeki artışın yaz öncesi iç tüketimi olumlu etkileyebileceğini vurguluyor.