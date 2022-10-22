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Dünya Şampiyonu Nesrin Baş'a görkemli karşılama: Beşiktaş'tan yemekli kutlama

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya elde eden Nesrin Baş Türkiye'ye geldi ve Beşiktaş yemekli bir kutlama düzenledi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 22:29
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İspanya'da U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu olan Nesrin Baş'a görkemli kutlama

Dünya Şampiyonu Nesrin Baş'a görkemli karşılama: Beşiktaş'tan yemekli kutlama
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İspanya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde Japon Naruha Matsuyuki'yi 8-0 yenerek kadınlarda 68 kiloda ülkemize altın madalya getiren Nesrin Baş, Türkiye'ye geldi.

20 yaşındaki Beşiktaşlı güreşçi, 2018'den sonra U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda finale yükselen ve madalya kazanan ilk milli sporcumuz olmayı başardı.

BEŞİKTAŞ'TAN YEMEKLİ KUTLAMA
Beşiktaş Kulübü, Dünya Şampiyonu olan Nesrin Baş için bir kutlama yemeği düzenledi.

''YERİ GELDİ SAKATLANDIM, AĞLADIM AMA PES ETMEDİM, BAŞARDIM''

Elde ettiği şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Nesrin Baş, "Yeri geldi sakatlandım ağladım ama asla pes etmedim. Bir sürü olumsuzluklar yaşadım ve her seferinde daha çok çalıştım, başarıyı daha çok istedim. Ve sonunda hayallerimi gerçekleştirdim" dedi. Başarılı güreşçi, "Beni bu yolda yalnız bırakmayan başta ailem olmak üzere, her zaman yanımızda olarak bizi destekleyen kulübümüz Beşiktaş 'a, benimle bu yolda ter dökerek dualarını esirgemeyen arkadaşlarıma, hocalarıma teşekkür ederim. Emeklerine ve yüreklerine sağlık. İyi ki varsınız" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

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