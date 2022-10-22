Dünya Şampiyonu Nesrin Baş'a görkemli karşılama: Beşiktaş'tan yemekli kutlama

İspanya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde Japon Naruha Matsuyuki'yi 8-0 yenerek kadınlarda 68 kiloda ülkemize altın madalya getiren Nesrin Baş, Türkiye'ye geldi.

20 yaşındaki Beşiktaşlı güreşçi, 2018'den sonra U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda finale yükselen ve madalya kazanan ilk milli sporcumuz olmayı başardı.

BEŞİKTAŞ'TAN YEMEKLİ KUTLAMA

Beşiktaş Kulübü, Dünya Şampiyonu olan Nesrin Baş için bir kutlama yemeği düzenledi.

''YERİ GELDİ SAKATLANDIM, AĞLADIM AMA PES ETMEDİM, BAŞARDIM''

Elde ettiği şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Nesrin Baş, "Yeri geldi sakatlandım ağladım ama asla pes etmedim. Bir sürü olumsuzluklar yaşadım ve her seferinde daha çok çalıştım, başarıyı daha çok istedim. Ve sonunda hayallerimi gerçekleştirdim" dedi. Başarılı güreşçi, "Beni bu yolda yalnız bırakmayan başta ailem olmak üzere, her zaman yanımızda olarak bizi destekleyen kulübümüz Beşiktaş 'a, benimle bu yolda ter dökerek dualarını esirgemeyen arkadaşlarıma, hocalarıma teşekkür ederim. Emeklerine ve yüreklerine sağlık. İyi ki varsınız" ifadelerini kullanmıştı.