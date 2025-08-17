İspanya'da ulusal seferberlik ilan edildi

İspanya günlerdir devam eden yangınlarla boğuşuyor. Özellikle ülkenin kuzeybatısındaki Galizye bölgesinde birden fazla yangın birleşerek büyük çaplı bir felakete dönüştü. Otobanlar ve demiryolu hatları kapatılırken, binlerce kişi tahliye edildi. Başbakan Pedro Sánchez, Ourense kentinde yaptığı açıklamada “Önümüzde çok zor günler var. Ne yazık ki hava koşulları lehimize değil” ifadelerini kullandı.

ASKERÎ DESTEK GENİŞLETİLDİ

Yangınlarla mücadele için 1.400 asker sahada görev yaparken, hükümet ek olarak 500 askerin daha gönderileceğini duyurdu. İspanyol ordusunun yanı sıra farklı Avrupa ülkelerinden de destek geliyor. Almanya’dan özel eğitimli itfaiyeciler bölgeye hareket etti. Bu ekipler daha önce 2021’de Yunanistan’da, 2022’de ise Fransa’daki yangınlarda görev yapmıştı.

ULUSAL PAKT ÇAĞRISI

Sánchez, sadece mevcut yangınlarla değil, iklim krizinin uzun vadeli etkileriyle de mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Eylül ayında “ulusal iklim paktı” için çalışmalara başlanacağını açıklayan İspanyol lider, yeniden inşa çalışmalarının yangınların tamamen söndürülmesinden sonra başlayacağını kaydetti. “Daha güçlü bir strateji geliştirmeliyiz. Bu sadece bugünün değil, yarının da meselesi” dedi.

AŞIRI SICAKLIKLAR YANGINI KÖRÜKLÜYOR

İspanya son üç haftadır 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklarla karşı karşıya. Uzmanlara göre bu tür uzun süreli sıcak hava dalgaları, orman yangınlarının yayılmasını hızlandırıyor. Bilim insanları, iklim krizinin etkisiyle aşırı hava olaylarının daha sık ve daha yıkıcı hale geldiği konusunda uyarıyor.

İKLİM KRİZİ GÖLGESİNDE YENİ BİR GERÇEKLİK

İspanya’da ve bölge ülkelerinde yaşanan bu yangınlar, iklim krizinin giderek derinleştiğinin somut bir göstergesi olarak görülüyor. Avrupa genelinde art arda yaşanan sıcak hava dalgaları ve kuraklık, yangın riskini katlanarak artırıyor. Uzmanlara göre bu tablo, hükümetleri sadece söndürme çalışmalarına değil, aynı zamanda önleyici adımlar atmaya da zorluyor.