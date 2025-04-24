İspanya'da üretici fiyatları dizginlendi

İspanya'da üretici fiyatları enflasyonu Mart 2025'te yüzde 4.9'a gerileyerek önceki ay kaydedilen yüzde 6.7'lik iki yılın en yüksek seviyesinden önemli ölçüde yavaşladı. Bu düşüşte, enerji maliyetlerinin yüzde 22.4'ten yüzde 16.8'e inmesi belirleyici oldu. Elektrik fiyatlarındaki azalma da bu düşüşte etkiliydi.

Tüketim mallarında da fiyatlar gerilemeye devam etti. Şubat ayında yüzde 1.3 düşen bu kalem, Mart’ta yüzde 1.6 geriledi. Özellikle dayanıksız tüketim mallarında düşüş daha belirgindi; yüzde 1.4’lük azalma Mart ayında yüzde 1.8'e yükseldi. Bu segmentteki gerilemenin temel nedeni ise sebze ve hayvansal yağlarla ilgili fiyatlardaki düşüştü.

Enerji dışı üretici fiyatları da yüzde 0.1 oranında azaldı. Şubat ayında bu oran sabit kalmıştı. Aylık bazda ise üretici fiyatları Şubat ayında revize edilen yüzde 1.3’lük artışın ardından Mart ayında yüzde 3.9 oranında düştü.

Ekonomistler, küresel enerji piyasalarındaki oynaklığın üretici fiyatlarındaki bu gerilemede ana faktör olduğunu belirtiyor.